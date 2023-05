Darmstadt retrouve la Bundesliga

Ça date, Darmstadt.

Vainqueur ce vendredi de Magdebourg sur sa pelouse (1-0), Darmstadt a assuré son retour dans l’élite du football allemand, six ans après l’avoir quittée. Grâce au but de Phillip Tietz à la 36e minute, les Lilien comptent désormais six points d’avance sur leur dauphin, Heidenheim, et devancent Hambourg de sept longueurs, alors qu’il ne leur reste plus que deux matchs à disputer. Le club, qui restait pourtant sur deux défaites, file donc vers son troisième titre de champion de Bundesliga 2, après 1978 et 1981. Derrière, les Hambourgeois peuvent toujours espérer quitter l’antichambre de la première division, même si la troisième place qu’ils occupent actuellement ne les envoie qu’en barrages face au 16e de Bundesliga.

Pour l’instant, ce serait face à Schlake. Belle affiche de haut de tableau il y a encore pas si longtemps.

Markus Anfang nouvel entraîneur du Werder Brême