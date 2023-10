Dans la douleur, Arsenal s’impose à Séville et prend la tête du groupe B

Séville 1-2 Arsenal

Buts : Gudelj (59e) pour Séville // Martinelli (45e+4), Gabriel Jesus (53e) pour Arsenal

Jesus a été grand, mais à quel prix ?

Il aura été la principale attraction de la soirée. Gabriel Jesus a brillé dans ce match (un but et une passe décisive), avant de sortir sur blessure d’un terrain qui a vu s’affronter deux équipes loin de leur niveau habituel, et dont Arsenal a fini par sortir vainqueur. La rencontre avait pourtant bien démarré avec 25 premières minutes où chaque équipe avait pu se montrer. Gabriel Martinelli a failli tromper Nyland (9e), mais le gardien sévillan a opposé son pied à la tentative du Brésilien. Le match a ensuite perdu en rythme, avec de nombreuses approximations techniques et peu d’occasions. La lumière est venue alors que Séville poussait dans le temps additionnel du premier acte, avec notamment une frappe un peu trop croisée d’En-Nesyri (45e). Puis, à la suite d’un renvoi de la défense des Gunners, Gabriel Jesus contrôle, élimine deux défenseurs d’un Cruyff turn, et lance Martinelli, qui s’en va éliminer Nyland et finir dans le but vide (0-1, 45e+4). À la pause, Arsenal mène.

Les étincelles sont venues au retour des vestiaires. Face à une équipe de Séville apathique, Jesus en a profité pour se jouer de son vis-à-vis à gauche de la surface et enrouler dans la lucarne opposée (0-2, 53e). Piqués dans leur orgueil, les Sévillans ont réduit la marque sur corner par Gudelj, alors qu’ils avaient la tête sous l’eau (1-2, 58e). Les hommes de Diego Alonso ont beaucoup poussé sans vraiment se procurer d’occasion franche, tandis que ceux d’Arteta tentaient d’opérer en contre, en vain. Raya a bien failli envoyer son coup de poing dans son but, mais s’en est bien sorti (90e+5). Arsenal a souffert, mais s’impose et prend la tête du groupe.

Le temps passe, et Séville se rapproche un peu plus d’une victoire en Ligue Europa.

Séville (4-3-3) : Nyland – Navas (Juanlu, 78e) – Ramos – Gudelj – Acuña – Sow (Diaz, 57e) – Soumaré – Rakitic – Lukebakio (Lamela, 56e) – En-Nesyri – Ocampos. Entraîneur : Diego Alonso.

Arsenal (4-3-3) : Raya – White – Saliba – Gabriel – Tomiyasu – Odegaard (Havertz, 72e) – Jorginho – Rice – Saka (Trossard, 81e) – Jesus (Nketiah, 81e) – Martinelli (Kiwior, 90e+1). Entraîneur : Mikel Arteta.

Des affrontements entre supporters de Séville et d’Arsenal après la rencontre