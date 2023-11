Pronostic Arsenal Séville : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Arsenal bat encore Séville ?

2e de Premier League l’an passé, Arsenal se retrouve actuellement en 4e position du classement avec 3 points de retard sur Manchester City. Le week-end dernier, les Londoniens se sont inclinés pour la 1re fois de la saison en championnat, à St James Park face à Newcastle (1-0). Ce résultat a rendu fou de colère le coach des Gunners Arteta puisque, sur le but des Toons, le ballon semblait être sorti du terrain. Ce revers ne doit pas remettre en cause le très bon début de saison des partenaires de Saliba qui ont déjà gagné un titre, ayant remporté le Community Shield face à Man City. En Ligue des Champions, les Gunners se sont fait surprendre à Lens (2-1) mais ont remporté leurs deux autres matchs contre le PSV Eindhoven (4-0 à l’Emirates), et face au FC Séville (1-2) il y a 15 jours lors du match aller. Ce mercredi, les Londoniens veulent enchaîner face aux Andalous pour se rapprocher de la qualif’. Pour cela, Arteta compte sur les Saka (5 buts dont 1 en C1), Martinelli (2 buts dont 1 en C1 à l’aller) ou Nketiah (5 buts) mais devrait se passer des Gabriel Jesus (buteur à l’aller), Odegaard, Partey, Smith-Rowe blessés.

En face, le FC Séville sort d’un exercice compliqué sur le plan national avec un maintien assuré dans les derniers moments mais a de nouveau brillé en Europa League en remportant la compétition face à l’AS Roma. Grand artisan de ce titre et du maintien, Mendilibar n’a pas survécu au départ compliqué de ses hommes et a été remplacé par l’ancien sélectionneur de l’Uruguay, Diego Alonso. Ce dernier a permis de limiter la casse mais voit sa formation accumuler les matchs nuls. En effet, le FC Séville reste sur 4 matchs nuls en Liga, dont le dernier en date contre le Celta Vigo (1-1). Suite à ce nouveau résultat, le club andalou se retrouve en 15e position avec seulement 4 points de plus que le 1er relégable. En Ligue des champions, les Sévillans ont débuté leur parcours par deux matchs nuls contre Lens (1-1) et le PSV Eindhoven (2-2) avant de subir la domination d’Arsenal (1-2). Ce mercredi, Alonso va déplorer les absences de l’ancien Parisien Sergio Ramos, qui vient de se reblesser. Impérial à l’Emirates cette saison (5 victoires, 2 nuls), Arsenal aura à cœur de se racheter après sa défaite contre Newcastle.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

