Pronostic FC Séville Arsenal : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Arsenal se reprend en C1 face à Séville

Le FC Séville est le recordman de titres en Ligue Europa. En revanche, en Ligue des champions, le club andalou ne connaît pas la même réussite. L’an passé, les Sévillans avaient fini en 3e position de leur poule derrière Manchester City et le Borussia Dortmund avant d’être reversé en C3 de la gagner de nouveau. Actuellement, le club espagnol est invaincu avec deux matchs nuls lors des 2 premières journées face à Lens (1-1) et le PSV Eindhoven (2-2), mais peut considérer que ces résultats sont décevants. En effet, lors de ces 2 rencontres, les Sévillans ont toujours mené, mais se sont à chaque fois fait reprendre. Aux Pays-Bas, le FC Séville pensait avoir fait le nécessaire en reprenant l’avantage à la 87e minute, mais a craqué dans le temps additionnel. À la suite du difficile début de saison des Sévillans, Mendilibar a été remercié pour laisser sa place à l’ancien sélectionneur de l’Uruguay Alonso. Pour sa première sur le banc, le technicien uruguayen a vu ses protégés prendre un bon point à domicile face au Real Madrid (1-1). Avec 9 points, le FC Séville reste toujours à portée des relégables, à la 13e position de Liga. Ce mardi, les Andalous auront fort à faire face à la meilleure équipe du groupe sur le papier, Arsenal.

Arsenal retrouve la Ligue des champions après plusieurs années d’attente. Si Arsenal s’est baladé à domicile lors de la 1re journée face au PSV Eindhoven (4-0), le club londonien s’est fait ensuite surprendre dans un Bollaert des grands soirs face au Racing Club de Lens (2-1). Sur la scène nationale, les Gunners sont toujours invaincus et se retrouvent sur le podium de Premier League. Avant la trêve internationale, la bande d’Arteta avait pris le dessus sur Manchester City (1-0) à l’Emirates. Le week-end dernier, les partenaires de Saliba se sont retrouvés menés de 2 buts à Stamford Bridge face à Chelsea. Les Gunners ont profité d’une bévue du portier des Blues pour revenir au score par Rice avant d’égaliser ensuite par Trossard (2-2). Supérieur sur le papier à son adversaire, Arsenal devrait prendre le dessus sur une équipe sévillane pas au mieux dans cette entame de saison. Plus efficace en C1 qu’en Premier League cette saison, Gabriel Jesus a marqué sur les 2 premiers matchs européens d’Arsenal et tentera de faire la passe de trois.

Des affrontements entre supporters de Séville et d’Arsenal après la rencontre