L’optimisme règne.

Une nouvelle fois interrogé sur le huitième de finale de Ligue des champions contre la Real Sociedad, le 14 février prochain, Luis Enrique a eu une réponse pour le moins étonnante. « Dans 12 jours, on sera peut-être tous morts, a lâché l’Espagnol en conférence de presse après la victoire à Strasbourg. Bon, j’espère que non. Mais la Ligue des champions ne m’intéresse pas. Ce qui m’intéresse, c’est Brest, c’est le match de Coupe. Le futur n’existe pas en football, encore plus à haut niveau. »

Malgré une prestation loin d’être aboutie sur l’ensemble de la rencontre, le technicien parisien ne s’est pas montré inquiet outre mesure à l’approche du rendez-vous. « Si on analyse le match depuis le début, c’est un bon match, face à un rival fort, sur une bonne dynamique, surtout à domicile, a-t-il analysé. On a eu une mentalité très positive. Quand il faut savoir défendre, on l’a fait. Notre objectif est aussi de contrôler les matchs et de savoir défendre. »

Rendez-vous mercredi face à Brest. Enfin, peut-être.

