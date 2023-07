Danny Ings se paie une nouvelle coupe

À un cheveu d’être l’info la plus importante de la journée.

Alors que le mercato bat son plein et que les rumeurs les plus folles ne cessent d’agiter la toile, Danny Ings a trouvé comment faire parler de lui. Débarqué à West Ham l’hiver dernier, l’Anglais a claqué près de 20 000 euros pour rajouter quelques cheveux sur sa caboche. En délicatesse avec son cuir chevelu, l’attaquant de West Ham est passé faire un tour du côté d’une clinique londonienne spécialisée dans le domaine.

Danny Ings has just spent 17 bags on a hair transplant 🤝 pic.twitter.com/6fBfx2xqC6

— West Ham Xtra (@WestHamXtra) July 7, 2023