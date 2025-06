Cruz Azul atomise Vancouver et redevient champion d’Amérique du Nord

Qui l’eût Cruz ?

Dans le même week-end que le premier titre du Paris Saint-Germain ou des Pyramids en Afrique, une troisième finale de Ligue des champions se déroulait. Dans la nuit du 2 juin, à l’Estadio Olímpico Universitario de Mexico, à l’origine antre des Pumas, Cruz Azul jouait à domicile sa neuvième finale de Coupe des champions CONCACAF. Portée par son buteur vétéran Ángel Sepúlveda, La Máquina affrontait les Vancouver Whitecaps, toujours orphelins du meneur de jeu écossais Ryan Gauld.

Cinq buts à la maison, ça Cruz, ça Cruz

Là où certains joueurs s’étaient fait remarquer pour leur manque d’adresse devant le but, les Mexicains ne se sont pas ratés. Sous les yeux de Santiago Giménez, pur produit du club de Mexico, il faudra à peine 45 minutes pour que l’équipe à domicile se transforme en un rouleau compresseur. En première période, ce sont José Rivero (7e), Lorenzo Faravelli d’une frappe superbe (27e), Ángel Sepúlveda (37e) et Mateusz Bogusz d’un missile pleine lucarne (45e) qui vont tuer tout suspense. Un 4-0 qui deviendra manita dès la reprise, Sepúlveda inscrivant son doublé de la tête (50e). Vainqueurs de l’Inter Miami en demi-finales, les Whitecaps auront été plus que dominés, ne tentant pas le moindre tir en 90 minutes.

Sans le vouloir, Cruz Azul aura vengé l’affront qu’a pu subir son rival du Club América, battu en barrage de Coupe du monde des clubs par une autre équipe de MLS, le Los Angeles FC. Le trophée restera au Mexique pour la troisième année consécutive, après Pachuca et le Club León. Les deux rivaux sont désormais les deux recordmans de la compétition, détenteurs de sept trophées.

CRUZ AZUL ES CAMPEÓN DE CONCACAF. LLEGÓ LA SÉPTIMAAAAAAAAA 💙 pic.twitter.com/zaiAzWfS5d — CRUZ AZUL (@CruzAzul) June 2, 2025

Il ne faudrait pas que ces manitas deviennent des habitudes en finale.

