Cristiano Ronaldo joueur le mieux payé du monde, loin devant Lionel Messi

L’Europe, nouveau continent pauvre du ballon rond ?

Forbes a dévoilé sa nouvelle liste des joueurs de football les mieux rémunérés de la planète. Un classement largement dominé par Cristiano Ronaldo et ses 260 millions de dollars de revenus, fort d’un contrat mirobolant avec Al-Nassr. Un podium sur lequel n’apparaît aucun joueur évoluant en Europe, puisque Lionel Messi (135 millions de dollars) et Neymar (112 millions de dollars) occupent respectivement les deuxième et troisième places.

Quatrième joueur le mieux payé du monde, Kylian Mbappé (110 millions de dollars de revenus) est le premier évoluant sur le Vieux Continent, juste devant Karim Benzema (106 millions de dollars). Derrière le championnat saoudien et ses quatre représentants dans les dix premiers (Sadio Mané est huitième), la Premier League place également trois joueurs dans le top 10 (Erling Haaland sixième, Mohamed Salah septième et Kevin De Bruyne neuvième). Harry Kane est dixième.

De quoi relancer le débat du GOAT ?

