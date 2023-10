Cristiano Junior signe à Al-Nassr

On se fait vieux.

Cristiano et Cristiano dans la même équipe. Enfin pas encore tout à fait, mais c’est bien l’objectif à long terme de la version adulte de Cristiano Ronaldo. Le quintuple Ballon d’or va en effet voir son fils évoluer avec les U13 de son club Al-Nassr, en Arabie saoudite. Cristiano Junior portera le numéro 7, comme son père, et commencera même à s’entraîner avec les U15.

🇵🇹 Understand Al Nassr have decided for Cristiano Ronaldo jr to start training with U-15 squad despite being 13 year old.

He will start training with the team this week and he's gonna wear number 7. pic.twitter.com/MB3yC5FgoH

