Cristiano Ronaldo invite d’autres joueurs à le rejoindre en Arabie saoudite

Allez venez, on est bien !

Après un été particulièrement agité dans le sens des arrivées, l’Arabie saoudite va-t-elle frapper fort à nouveau lors du mercato hivernal qui s’ouvre ce lundi ? Ce ne serait en tout cas pour déplaire à l’un des principaux précurseurs de cet exode vers le Golfe, Cristiano Ronaldo. « Pour l’année prochaine, je vais essayer de faire la même chose que cette année. Je suis heureux d’avoir pris la décision de venir ici alors que personne n’y croyait », a lancé le quintuple Ballon d’Or à la chaîne de télévision SSC Sports samedi après avoir inscrit son 54e but de l’année civile, un an après avoir fait le choix de poursuivre sa carrière en Saudi Pro League.

Le Portugais en a profité pour piquer ceux qui ont critiqué son choix et inviter davantage de stars du football mondial à la rejoindre. « C’est le passé et cela m’est égal. Maintenant, le plus important est que le championnat continue de grandir, a-t-il affirmé. J’espère que d’autres grands joueurs auront envie de venir ici, car je sais que la ligue est compétitive. Le monde entier regarde le championnat désormais, et je conseille aux grands joueurs de venir ici, ils seront les bienvenus. »

C’est quoi le montant pour un spot publicitaire pareil ?

Cristiano Ronaldo termine l'année avec 54 buts