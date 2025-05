Un nouveau joueur du Real Madrid forfait pour la Coupe du monde des clubs

Encore, ça fait beaucoup là, non ?

Déjà privé de Ferland Mendy et d’Eduardo Camavinga, blessés pendant plusieurs mois, le Real Madrid enregistre un nouveau forfait pour la Coupe du monde des clubs. Le club madrilène devra se passer d’Endrick. Sorti sur blessure dimanche dernier lors de la victoire face à Séville (2-0) en Liga, le jeune Brésilien de 18 ans souffre d’une blessure aux ischio-jambiers de la jambe droite, a-t-on appris dans un communiqué publié par le club ce mercredi.

Parte médico de Endrick. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 21, 2025

Deux autres joueurs incertains

Si l’équipe de Kylian Mbappé n’a pas dévoilé la durée d’indisponibilité de l’attaquant, les quotidiens AS et Marca précisent qu’Endrick devrait au moins être absent durant deux mois, ce qui l’empêcherait par conséquent de participer à la Coupe du monde des clubs, programmée du 15 juin au 13 juillet prochain. Deux autres éléments sont incertains avant cette compétition : David Alaba (déchirure du ménisque interne du genou gauche) et Antonio Rüdiger (déchirure du ménisque externe du genou gauche). Le Real Madrid affrontera pour son premier match les Saoudiens d’Al-Hilal, le mercredi 18 juin prochain.

