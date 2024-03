La preuve que Pierre Sage a déjà gagné en expérience, il a adopté le discours habituel des entraîneurs.

Après avoir sorti Strasbourg aux tirs au but, l’OL recevra Valenciennes le 2 avril pour tenter de décrocher une place en finale de la Coupe de France. Le meilleur adversaire possible avec l’avantage de jouer la demi-finale à domicile ? Pas forcément, selon Sage. « Je pense que c’est le pire tirage, a même osé le technicien rhodanien en conférence de presse. La seule chose qui me satisfait là-dedans est de jouer devant notre public. J’ai envie de revivre la communion des quarts de finale. »

Le club nordiste est pourtant lanterne rouge de Ligue 2 et destiné à être relégué à l’échelon inférieur en fin de saison, alors que VA n’a remporté que deux rencontres en championnat. « C’est le pire tirage car Valenciennes a tout à gagner, a insisté Sage. À nous de faire un match très sérieux ; il va falloir que nos matchs de championnats avant nous permettent de bien préparer ce match. Si tu vas jouer à Paris et que tu passes, c’est un exploit. »

Réussir à éliminer l’ogre valenciennois va en devenir un, aussi.

Coupe de France : l'OL recevra Valenciennes en demi-finales, Rennes ira à Paris ou Nice