Clément Turpin au sifflet de Barcelone-Inter mercredi

Un club français mardi, un arbitre français le lendemain.

Clément Turpin a été désigné par l’UEFA pour diriger la demi-finale aller de Ligue des champions entre le Barça et l’Inter Milan, ce mercredi 30 avril, à Montjuïc. À 42 ans, l’arbitre international n’est plus un rookie des grandes soirées européennes : une finale de C1, une autre en C3, et des prestations solides et remarquées dans des Euros et des Coupes du monde.

Un mauvais souvenir pour les Blaugrana

Les supporters du Barça, eux, en gardent peut-être un mauvais souvenir. Turpin, c’est aussi l’homme au sifflet lors de la tragédie romaine de 2018. Ce soir-là, les Blaugrana, sereins après un 4-1 au Camp Nou, s’étaient effondrés 3-0 à l’Olimpico. Un match que certains Catalans n’ont toujours pas digéré. Bilan global avec lui pour les Culés : deux victoires, deux défaites.

L’heure de faire pencher la balance.

