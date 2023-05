Cinq hommes emprisonnés pour diffusion illégale de matchs de Premier League

Avis aux amateurs d’IPTV.

Cinq hommes qui ont diffusé illégalement des matchs de football de la Premier League à des dizaines de milliers de personnes en Angleterre ont été emprisonnés, révèle la BBC. Les abonnements étaient vendus au prix de 10 livres sterling par mois. Le but était d’outrepasser la règle du 3PM black-out qui permet à la ligue anglaise d’interdire la diffusion des matchs de Premier League, d’EFL et de FA Cup à la télévision le samedi après-midi entre 14h45 et 17h15.

Gang who made £7.2m by illegally streaming Premier League football matches to tens of thousands of subscribers are jailed https://t.co/lxJiiAqqbD — BBC Breaking News (@BBCBreaking) May 30, 2023

« Lorsque nous sommes allés dans la chambre d’amis, il y avait 20 ou 30 décodeurs reliés entre eux », a révélé l’enquêteur Doug Love à la BBC. Au total, les cinq hommes ont engrangé un bénéfice de 7 millions de livres sterling pour 50 000 abonnés entre 2016 et 2021. Mark Gould, 36 ans, accusé d’être le cerveau de cette opération, a écopé de 11 ans de prison. Les quatre autres membres ont été condamnés à des peines de trois à plus de cinq ans de prison.

La piraterie n’est jamais finie.

