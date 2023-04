Chirivella forfait pour la fin de saison 

Un seul être vous manque, mais puisqu’il ne s’agit pas de Nicolas Pallois, alors rien n’est dépeuplé.

Pedro Chirivella, qui souffre d’une pubalgie, a annoncé ce vendredi sur ses réseaux sociaux qu’il ne disputerait pas la fin de saison avec le FC Nantes : « J’ai besoin d’un peu de temps pour être à 100 % physiquement. Je n’ai jamais pris le temps de récupérer parce que je voulais aider l’équipe mais je suis quelqu’un d’honnête et maintenant je dois couper pour revenir au top. » Dans le même temps, Antoine Kombouaré était en conférence de presse en marge du déplacement des Canaris à Auxerre ce dimanche à 15h. « Il traînait ça depuis trop longtemps, a-t-il reconnu. On l’a accompagné pour qu’il puisse jouer dans les meilleures conditions, mais le dernier match a été le match de trop (contre Reims le 2 avril dernier, défaite 0-3). Ça fait longtemps qu’il endure cette douleur. C’est lui qui a décidé, on n’a fait que comprendre sa décision, qu’il valait mieux qu’il s’arrête. » Nantes, quatorzième de Ligue 1 à cinq points du premier relégable, devra donc atteindre ses deux derniers objectifs de la saison, à savoir le maintien en L1 et la finale de la Coupe de France (le 29 avril prochain) sans son milieu de terrain espagnol.

À 427 jours du début de l’Euro 2024, c’est aussi un réel coup dur pour l’équipe d’Espagne.

