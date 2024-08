Chancel Mbemba mis à pied par l’OM ?

Le déclassement est total.

Selon les informations de RMC Sport, l’Olympique de Marseille a mis à pied Chancel Mbemba. Placé dans le loft et poussé vers la sortie, le défenseur central aurait eu un incident avec un membre de l’équipe dirigeante proche de Pablo Longoria et Mehdi Benatia. Toujours selon RMC, le Congolais ne reportera plus les couleurs phocéennes.

Encore une histoire d’amour qui finit mal.

