Al-Khelaïfi : « C'est formidable de voir Mbappé à la tête du PSG »

Petit à petit, le feuilleton refait son nid.

Samedi dernier, en voulant éteindre un début d’incendie, du moins ce qu’il en dit, le Real Madrid a plutôt jeté de l’huile sur un feu qui ne demandait qu’à s’embraser de nouveau. Dossier phare du dernier mercato, la situation contractuelle de Kylian Mbappé est sur toutes les lèvres, alors qu’il sera libre de tout contrat en janvier. Interrogé par la Gazetta dello Sport, Nasser Al-Khelaïfi a évidemment été interrogé sur le sujet. « Je n’ai pas vu leur déclaration, nous sommes tous concentrés sur nous-mêmes et sur notre football, pas sur les autres », a-t-il déclaré, d’une langue de bois maîtrisée. Il a même botté en touche, ou continué sa stratégie de charme, en couvrant son capitaine de compliments, plus qu’en parlant de ses rivaux sur le marché : « Je le répète : Kylian est le meilleur au monde, c’est formidable de le voir à la tête du PSG et de la France. Il a un effet positif sur nos jeunes, il nous aide à construire notre avenir. »

On savait Mbappé influent, de là à le savoir à la tête du club, c’est une grande nouvelle ! Le président du PSG ne manque pas, par ailleurs, de souligner que son club a « une nouvelle philosophie, à long terme, sur le collectif, plus sur les individualités ». La stratégie de recentrer le projet parisien sur des joueurs du cru ou français et qui a semblé plaire à Mbappé cet été est d’ailleurs évoquée dans cette interview, avec un exemple tout trouvé, Warren Zaïre-Emery : « Il est loyal, passionné. Il a une belle famille, avec un bon entourage. Nous avons de la chance d’avoir des joueurs comme lui. » Le message est en tout cas clair, Paris va s’appuyer sur ses jeunes : « Les meilleurs joueurs veulent venir ici, mais maintenant, les meilleurs jeunes, nous les formons. Notre nouveau centre d’entraînement est au centre de la prochaine phase de développement. »

Opéré du genou la semaine dernière, Nasser ne sera pas en tribune ce soir, mais il pensera très fort à Mbappé.