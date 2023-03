Ce qu’il faut retenir de la conférence de presse de Deschamps

Ohé, ohé, capitaine abandonné !

Didier Deschamps s’est présenté face à la presse ce lundi, en amont de la rencontre face aux Pays-Bas prévue vendredi prochain. Aucun indice n’a filtré quant au futur détenteur du brassard de capitaine, après les retraites internationales d’Hugo Lloris et Raphaël Varane. Face aux nombreuses questions des journalistes à ce sujet, Deschamps a estimé n’avoir aucune obligation et a indiqué que l’information arrivera « dans les prochains jours » pour les rôles de capitaine et vice-capitaine. Le seul critère qui prévaudra selon le technicien sera « la légitimité », tout en dissociant les rôles qu’ont les joueurs en club et en sélection.

Conférence de presse des Bleus https://t.co/bNrfsr3X4x — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 20, 2023

Deschamps s’est également exprimé sur la nouvelle hiérarchie chez les gardiens. Mike Maignan sera, sans surprise, le nouveau numéro 1, mais pour les places de numéro deux et trois, rien n’est arrêté, l’expérience en Bleu étant un critère d’appréciation pour nourrir la réflexion du technicien basque. DD n’a pas souhaité revenir une nouvelle fois sur la finale perdue face à l’Argentine : « C’est derrière nous, ça appartient au passé et on ne pourra pas revenir dessus. Aujourd’hui je suis concentré sur les prochaines échéances. » Enfin, à propos du positionnement d’Eduardo Camavinga au poste de latéral gauche, le sélectionneur a pointé la polyvalence du Madrilène, estimant que sa convocation au poste de latéral gauche n’était qu’« une situation ponctuelle, du fait de la situation au poste de latéral », mais qu’il était capable d’être performant dans différents registres.

