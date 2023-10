Casoni : « J’ai été maladroit, mais je ne suis pas du tout raciste »

Suspendu par l’US Orléans à la suite d’accusations de racisme le visant, Bernard Casoni a pris la parole sur RMC, pour se défendre.

« Bien sûr que j’ai été maladroit. Mais je ne suis pas du tout raciste. De la façon dont c’est interprété, ça peut prêter à confusion », reconnaît l’ancien joueur de l’OM. Casoni met notamment en avant son passé d’entraîneur en Algérie et au Maroc pour se défendre de la phrase « Vous n’êtes pas plus cons que des Maghrébins » : « J’ai dit que ce que j’avais mis en place là-bas, j’étais capable de le mettre en place à Orléans. Ce sont des phrases un peu bateau. C’est comme si j’avais entraîné au Canada et que j’avais dit « On n’est pas plus cons que des Canadiens ». »

Interrogé sur une autre sortie (« Ils sont noirs, donc pas besoin de mettre des chasubles »), le coach met ça sur la couleur des maillots d’entraînement : « Si on met des chasubles, on met des chasubles jaune ou orange. Il y avait un groupe de cinq qui était déjà en noir. J’ai dit « Ils sont noirs, donc pas besoin de mettre des chasubles ». Tout simplement ». Après avoir nié une volonté de « blanchir » l’effectif, Bernard Casoni a conclu : « J’ai été élevé dans le partage, j’ai été élevé avec des harkis, j’ai fait chambre avec des musulmans. En tant qu’entraîneur, j’ai été en Algérie, au Maroc, j’ai fait l’Aïd avec les gens, j’ai fait le Ramadan, j’ai lu le Coran… Des gens m’appellent pour retourner dans le Maghreb et me disent « On comprend pas ce qu’il t’arrive car tu n’es pas du tout comme ça ». »

Selon lui, il ne s’agirait que d’un moyen de le faire partir.

Bernard Casoni suspendu par l'US Orléans