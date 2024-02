Carlo Ancelotti se paie Xavi après ses accusations de favoritisme pour le Real Madrid

Mourinho et Guardiola rigolent devant cette rivalité bien gentillette.

Une énième fois, le FC Barcelone et le Real Madrid se disputent de l’autre côté des Pyrénées pour savoir qui est le plus avantagé par l’arbitrage. Face aux critiques de Xavi envers les Mrengue, Carlo Ancelotti a tenu à répondre à sa manière ce samedi, à la veille de défier l’Atlético de Madrid. « Je suis un professionnel et en tant que professionnel, je ne veux pas m’abaisser à ce niveau par respect pour le football espagnol. Ne posez plus de questions à ce sujet, car je ne m’abaisserai pas à ce niveau. Ce n’est pas au niveau des professionnels », a balancé le technicien italien.

Son homologue blaugrana avait en effet réagi à plusieurs émissions diffusées sur la chaîne TV du club madrilène, remettant en cause l’intégrité des arbitres espagnols pendant sa carrière de joueur. « Je pense que cela dénature un peu la compétition. Les arbitres sont conditionnés, nous le constatons. (…) Ça ne me plaît pas », avait alors dénoncé l’intéressé, dans le contexte d’une énième polémique après la victoire litigieuse du Real Madrid contre Almeria.

Le Barça et le Real qui se chamaillent à propos de l’arbitrage, c’est un peu gros non ?

La Liga fait appel à un expert en lecture labiale pour savoir ce qu'a dit Bellingham à Greenwood