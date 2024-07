Buteurs Pays-Bas Angleterre : Plus de 2000€ à gagner avec Bellingham et Gakpo !

L’Angleterre portée par Kane et Bellingham

Finaliste malheureuse du précédent Euro disputé en 2021, l’Angleterre est encore au rendez-vous cette année. Néanmoins, les prestations réalisées jusqu’à maintenant n’ont pas convaincu grand monde. Heureusement, les Three Lions peuvent compter sur de grosses individualités qui les portent depuis le début du Tournoi. Sorti à la suite d’un coup reçu face à la Suisse, Harry Kane devrait tenir sa place ce mercredi soir. Il joue bien évidemment un rôle majeur pour la sélection. Buteur à deux reprises dans cet Euro 2024, il a pris l’habitude de figurer parmi les meilleurs buteurs des précédentes compétitions internationales. En soutien prend place le désormais incontournable Jude Bellingham. Auteur du but de la victoire contre la Serbie et sauveur de la nation contre la Slovaquie en 8es, le Merengue brille et il espère bien marquer de nouveaux points dans la course au prochain Ballon d’or.

Les Pays-Bas se reposent sur Gakpo

De leur côté, les Pays-Bas se montrent plutôt incisifs offensivement, en attestent les 5 buts inscrits en 8es et en quarts de finale. Ils pourraient ainsi profiter de la relative fébrilité des Anglais qui ont à chaque fois concédé l’ouverture du score face à la Slovaquie et la Suisse. 2e meilleur buteur de l’histoire des Oranje, Memphis Depay est l’option privilégiée pour débuter sur le front de l’attaque. Malheureusement, l’ancien Lyonnais n’affiche pas sa meilleure forme en Allemagne (1 but dans cet Euro). Ronald Koeman peut davantage compter sur Cody Gakpo qui a déjà fait trembler les filets à 3 reprises, comme il avait pu le faire lors du Mondial 2022. Muet en quarts de finale, l’ailier de Liverpool était en revanche impliqué sur le but contre son camp du Turc Müldür. Il pourrait cette fois-ci marquer et porter son nombre de buts à 4 dans cet Euro 2024.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

