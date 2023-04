Bukayo Saka présente ses excuses après son pénalty raté

Les mauvais souvenirs ressurgissent.

Dans la rencontre où Arsenal n’a pas réussi à battre West Ham (2-2), Bukayo Saka (21 ans) a notamment loupé un pénalty juste avant que les Hammers ne reviennent à égalité au tableau d’affichage. Une occasion qui aurait donc pu confirmer un succès décisif dans la course au titre pour les Gunners. Après le match, l’Anglais a d’ailleurs présenté ses excuses par le biais d’un communiqué : « Peu importe le résultat, j’accepterai toujours ma responsabilité, a assumé l’attaquant. Excusez-moi, Gunners, je ferai tout ce que je peux pour arranger les choses. »

Pour rappel, Saka, tout comme Marcus Rashford et Jadon Sancho, avait été victime d’insultes à caractère raciste à la suite de son tir au but raté en finale de l’Euro 2020 face à l’Italie. Ce message n’est donc pas anodin, surtout qu’Arsenal ne compte plus que quatre points d’avance sur Manchester City – qui n’a joué que 30 matchs sur les 31 possibles – que les Canonniers joueront la semaine prochaine, le 26 avril.

Pray for Southampton, qui se rend à l’Emirates, ce vendredi.

