Bryan Mbeumo aurait choisi Manchester United

Enfin une bonne idée !

Après une saison catastrophique (15e de Premier League), Manchester United lance les grandes manœuvres pour se renforcer cet été. D’après les informations de L’Équipe, les Red Devils auraient trouvé un accord avec Bryan Mbeumo. L’attaquant de Brentford, nommé parmi les meilleurs joueurs de Premier League lors de l’exercice 2024-2025 où il a inscrit 20 buts et délivré 8 passes décisives, serait séduit par le projet de Rúben Amorim.

L’international camerounais serait une priorité

Il ne reste maintenant plus aux dirigeants de Manchester United qu’à se mettre d’accord avec ceux du club londonien, sachant qu’il reste à l’ancien joueur de Troyes, chez les Bees depuis 2019, encore un an de contrat. Le recrutement d’un avant-centre est une priorité pour MU, puisque Rasmus Højlund et Joshua Zirkzee, les deux buteurs de l’équipe, n’ont inscrit respectivement que 10 et 7 buts toutes compétitions confondues cette saison.

Bientôt au tour de Mateta ?

Déjà une première recrue pour Manchester United