Brest se fait prêter un attaquant de Brighton

Du mouvement, enfin !

Corrigé par l’Olympique de Marseille lors de la première journée de championnat (1-5), le Stade brestois met les bouchées doubles sur le marché des transferts. Le club finistérien a officialisé ce mercredi soir l’arrivée en prêt sans option d’achat d’Abdallah Sima. Capable d’évoluer à tous les postes offensifs, l’attaquant appartenant à Brighton va offrir de nouvelles possibilités à son nouvel entraîneur Éric Roy, qui a vu Martín Satriano et Steve Mounié mettre les voiles cet été.

𝐀𝐛𝐝𝐚𝐥𝐥𝐚𝐡 𝐒𝐢𝐦𝐚, nouveau Ty-Zef ! 🔴⚪ ✍ https://t.co/sgj7HaKhRa 🤝 𝗔𝗾𝘂𝗶𝗹𝗮 𝗥𝗛 | Partenaire mercato pic.twitter.com/zFZoX5oIIk — Stade Brestois 29 (@SB29) August 21, 2024

S’il n’a pas joué la moindre minute avec les Seagulls, qui l’a acheté 11 millions d’euros en 2021 au Slavia Prague, le Sénégalais a une petite expérience européenne. Avec les Glasgow Rangers la saison dernière, il a disputé les barrages de Ligue des Champions (3 matches, 1 but) et six rencontres de Ligue Europa (3 buts). Ce n’est pas la première fois qu’Abdallah Sima foulera les pelouses de Ligue 1 puisqu’il a également été prêté à Angers lors de la saison 2022-2023.

C’est toujours mieux que Montpellier.

