Brest annonce le naming de son futur stade

Les Bretons jouent la carte bancaire.

Les années du stade Francis Le Blé sont comptées, et le Stade brestois a annoncé le nom de sa future enceinte. Dans quelques années, les Pirates recevront à l’Arkéa Park, du nom du groupe bancaire local, déjà impliqué (entre autres) dans le cyclisme. Un stade qui devrait être opérationnel, si tout va bien, en 2027. « Depuis plus de 50 ans, le Crédit Mutuel Arkéa accompagne le Stade brestois dans son développement sportif et son rayonnement national. Ce naming représente donc une entente historique entre deux acteurs économiques locaux », se félicite le club. Arkéa s’est engagé pour un partenariat de huit années. Pensé comme « un nouveau lieu de vie », l’Arkéa Park disposera d’espaces destinés au bien-être et aux loisirs, d’une crèche mais aussi d’une halle gourmande.

Vivement qu'il existe !

Même si pour se régaler, on ne trouvera pas mieux qu’en ce moment à Francis Le Blé.

