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Lucas Moura hospitalisé après un choc pendant un match

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Lucas Moura hospitalisé après un choc pendant un match

La samba n’est plus au programme. Lors de la 7e journée de Serie A brésilienne entre l’Atlético Mineiro et São Paulo (1-0), Lucas Moura, entré à l’heure de jeu, n’a tenu que dix petites minutes avant de sortir sur civière et d’être emmené directement aux urgences après un choc violent au niveau du dos. Dans la nuit, São Paulo a communiqué sur l’état de santé de son joueur : l’ancien Parisien a deux côtes cassées.

Plusieurs semaines de repos

Dans un duel avec le défenseur de l’Atlético Tomas Cuello, le Brésilien s’écroule au sol et le genou de son adversaire vient directement lui percuter le dos. Lucas Moura est resté longtemps au sol avec des difficultés respiratoires.

Longtemps écarté des terrains en 2025 pour des blessures aux genoux, le Brésilien pourrait tout de même revenir d’ici un mois, si l’on en croit Doctolib évidemment : « Après une fracture costale, la reprise du sport est généralement possible au bout de 4 semaines. »

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