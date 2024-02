Bremer et Brême rendent hommage à… Brehme

C’est la mauvaise nouvelle de ce mardi 20 février 2024.

Âgé de 63 ans seulement, Andreas Brehme est malheureusement décédé d’un arrêt cardiaque. Alors forcément, l’Allemagne s’est fendue de multiples hommages. Le Werder Brême, par exemple, a posté quelques lignes accompagnées d’une photo sur le compte X du club.

SV Werder Bremen mourn the passing of Andreas Brehme 🕯️

The 1990 World Cup winner has sadly passed away at the age of 63. Rest in peace, Andi 🖤 pic.twitter.com/hoxuKI9Kvi

— SV Werder Bremen EN (@werderbremen_en) February 20, 2024