Branco van den Boomen en route vers l’Ajax ?

De retour à la maison.

Formé à l’Ajax Amsterdam, Branco van den Boomen serait tout proche d’y faire son retour près de dix ans plus tard. En fin de contrat avec le Téfécé et sur le départ – comme l’a annoncé le champion de France de l’année à travers un communiqué cette semaine –, le milieu de terrain de 27 ans aurait d’ores et déjà trouvé un accord avec le club néerlandais pour la saison prochaine. C’est Fabrizio Romano qui l’a annoncé sur son compte Twitter. Van den Boomen est attendu dans les prochains jours pour faire sa visite médicale.

EXCLUSIVE: Branco van der Boomen is set to join Ajax on free transfer, here we go! There’s an agreement in principle with Dutch midfielder. 🚨⚪️🔴 #Ajax

Branco will join on long term deal — medical tests in the next days. Huge, smart signing for Ajax. pic.twitter.com/BRjayapvFV

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 27, 2023