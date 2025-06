Le gouvernement français veut obliger les clubs à libérer leurs joueurs pour les Jeux olympiques

Coup dur pour Olivier Létang et tous les autres.

Ce mardi, le Sénat a validé un amendement qui pourrait bien forcer la main aux clubs un peu trop frileux quand il s’agit de prêter leurs joueurs à la nation lors des Jeux olympiques et paralympiques.

Le texte, adopté dans la foulée, indique clairement que « les associations et sociétés sportives sont tenues de mettre à disposition leurs sportifs de nationalité française lorsque ces derniers font l’objet d’une convocation ayant pour but leur participation aux Jeux olympiques et paralympiques », avec en bonus la menace de sanctions pour les récalcitrants.

Un amendement arrivé un an trop tard pour Henry

Une mesure née d’un constat frustrant : à Paris 2024, plusieurs Tricolores n’ont pas pu répondre à l’appel. Le tournoi de football olympique n’étant pas dans le calendrier FIFA, les clubs avaient tout le loisir de garder leurs joueurs. Et ils ne s’en sont pas privés.

Thierry Henry, alors à la tête des Bleuets, avait vu une partie de son équipe type lui filer entre les doigts : exit les Lillois Lucas Chevalier, Lenny Yoro et Bafodé Diakité, adieu Warren Zaïre-Emery et Bradley Barcola.

Le Real Madrid avait même annoncé la couleur assez tôt dans la saison : pas question de libérer ses internationaux, qu’ils soient Espagnols, Brésiliens ou Français. Ce qui avait conduit à l’absence de Kylian Mbappé, alors fraîchement arrivé chez les Merengue.

Ce qui n’avait pas empêché les Bleus de distribuer du kif.

Tous les Espoirs sont permis