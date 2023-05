Best of des buts amateurs du week-end  !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

Voici donc la sélection proposée par la journée qui met en avant le foot amateur et l’application qui capte ses moments les plus marquants :

1/ FC SAUZET vs JS MONTILIENNE (Seniors D4)

On débute ce best of avec un coup franc à la Juninho. Placé juste à côté du rond central, le joueur du FC Sauzet envoie une praline sous la barre adverse avec en prime une transversale rentrante. Comme dit le public : « Suuuperr ».

2/ COEUR DE SOLOGNE vs BLAGNAC FC (USJ Cup Unikalo)

Un but avec de l’envie et de la détermination. Un des joueurs du cœur de Sologne réalise plusieurs flip flop dans la surface. Puis, il glisse le cuir à son partenaire, concluant parfaitement du pied-droit. Mode Ronaldinho activé.

3/ MAS AC vs US GONTAUD (U17/U18 Phase 2)

On poursuit notre best of avec une sucrerie à déguster sans modération. Corner venant de la gauche, le joueur de l’US Gontaud réalise une aile de pigeon, crucifiant le gardien du temple adverse. Masterclass.

4/ MONTPELLIER HSC vs LENS (Bredy foot challenge)

« Ouaissssss », s’exclame le public. Centre venu de la droite + feinte du coéquipier + accélération + but = le compte est bon. Rien à ajouter.

5/ AS COUTICHES vs EA PROUVY (Seniors D5)

Un dernier régal pour conclure notre classement de la semaine. Le joueur l’AS Coutiches a envoyé un énorme centre…euh une énorme frappe dans la lucarne opposée de l’EA Prouvy. C’est réalisé par un professionnel, ne faites surtout pas cela chez vous.

