Best of des buts amateurs du week-end  !

Chaque semaine, vous pouvez retrouver grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

Sans plus attendre, voici la sélection concoctée par la journée qui met en avant le foot amateur et l’application qui capte ses moments les plus marquants :

1/ AS Sarrewerden vs FC Schwindratzheim (District 4 Alsace)

25 mètres de la surface… Quatre, cinq petits pas… Le tireur s’élance… Parfaitement équilibré, sa tentative du plat du pied droit lobe tout d’abord les quatre adversaires composant le mur. Pas vraiment puissante, elle est en revanche excellemment précise et vient se loger dans la lucarne gauche du gardien…. Qui ne peut rien faire. L’artilleur alsacien !

2/ US Saint Denis de Pile vs FC Cubnezais (Seniors Départemental 3)

Oh la belle ogive… Au départ, l’action est brouillonne. Très brouillonne. On ne s’attend donc nullement à ce qu’elle se termine avec une telle inspiration du buteur cubnezéain, qui, à l’entrée de la surface, envoie un caramel des familles, laissant le gardien immobile. Si l’UBB recherche un nouveau tireur, il se trouve en Gironde.

3/ US Bouscataise vs ES Saintes (Seniors Régional 2)

Sur cette action, on se rend compte qu’en Régional 2 aussi, il n’y a pas de place pour l’erreur technique. À la suite d’une mauvaise passe du défenseur, le ballon est intercepté au niveau du rond central. Plutôt que de le mettre en profondeur pour son attaquant, le Saintais remarque le gardien adverse bien avancé et n’hésite pas à tenter sa chance. Attention sniper : le ballon rentre directement dans le but sans rebond avant !

4/ SC Aniche vs Anhiersois UF (Seniors D3)

Aïe aïe aïe, là il faut suivre ! Du tacle glissé, du centre, du contrôle de la poitrine, du duel… Malgré tout cela, le ballon n’est récupéré par personne et finit sur l’ailier gauche du SC Aniche. Qui l’envoie en deux temps, un mouvement dans le but d’une puissante demi-volée.

5/ Castets Dorthe CA vs Stade Pessacais UC (Seniors Departemental 2)

Coup de pied arrêté inoffensif au premier abord. « Que nenni ! » Le Pessacais s’élance de la droite, et le tir, parfaitement tendu, finit dans la lucarne gauche du goal. Une nouvelle fois, l’équilibre est là, le coup de pied est parfait et si on ne le voit pas mettre en danger l’adversaire tout de suite, on comprend rapidement que les défenseurs peuvent déjà se replacer. Chirurgical !

