Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

On avait déjà bien commencé l’année il y a une semaine et aujourd’hui, on remet le couvert et on se régale. Retrouvez la sélection des plus beaux buts, proposée par le site qui met en avant le foot amateur et l’application qui capte ses moments les plus marquants.

1/ CS BÉGARD vs US PERROS LOUANNEC (Régional 3)

L’adage dit que « la communication est la clé du succès ». Ça, Roméo Le Guesclou l’a bien compris. Alors, quand il crie « J’ai ! » à son coéquipier pendant que le ballon est en l’air, l’action est déjà toute faite. Sa demi-volée, ensuite, rase le gazon avant de finir dans les cages bégarroises. Bonus : unique but de la rencontre.

2/ US BOUSCATAISE vs STADE BORDELAIS B (Régional 2)

Autant l’écusson de l’US Bouscataise n’est pas le plus épuré que l’on puisse voir, autant ce coup franc est bien pur. Alors, quand le gardien bordelais anticipe un centre, il est déjà battu par la frappe à l’angle de la surface. Le coup franc, qui contourne le mur, finit au fond des filets.

3/ STADE SAINT-SAUVEURAIS vs AS TROUVILLE-DEAUVILLE (U15 Départementale 3)

Le fils de Jan Koller joue en U15 en Normandie. Et il porte le numéro 7. Avec cette action conclue par un lob sur le gardien deauvillais, il contribue à la victoire 10-2 Stade Saint-Sauverais sur l’AS Trouville-Deauville.

4/ ES CONTOISE vs NICE CAVIGAL (U16 Départementale 2)

Lui, il a regardé la leçon de Zizou sur le contrôle. Le U16 de l’ES Contoise a régalé avec cet enchaînement contrôle orienté-frappe pied gauche d’une efficacité clinique. Dans les tribunes, on ne s’y trompe pas : le « Oh la la la la » qui vient en crescendo embellit encore plus l’action.

5/ FC THOLONET vs ES MILLOISE (U16 Départementale 2) Décidément, les jeunes ne se sont pas posés beaucoup de questions ce week-end. Celui du FC Tholonet ne s’en n’est pas posé en tout cas. Et il a eu raison : il avait l’espace, il s’est mis sur son pied gauche et a décoché une frappe direction la lucarne opposée

