Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

On s’était quittés avec une délicieuse sélection juste avant les fêtes mais maintenant, 2024 est là et on repart de plus belle. Retrouvez la sélection des plus beaux buts, proposée par le site qui met en avant le foot amateur et l’application qui capte ses moments les plus marquants.

1/ CHAUMONT FC vs HÉNONVILLE AS (Match amical U15)

Bien que le bruit du vent dans le micro de la caméra n’annonçait rien de bon, on commence avec un petit délice… Tout a été fait de manière juste par le U15 du Chaumont FC, l’attente pour ne pas être hors-jeu, la conduite de balle, le magnifique dribble rateau-Ronaldo Chop et la finition en pivot côté fermé.

2/ ÉLAN CHARENTAIS ES vs CHABANAIS FC (Coupe Charente CA – M. Brachet)

À l’instar de Thomas De Parmentier qui porta l’Entente Feignies-Aulnoye en 16es de finale de Coupe de France grâce à un centre « Chistophe Jallet », Max, du Chabanais FC, a porté les siens au troisième tour de la Coupe de Charente – Maurice Brachet en s’inspirant du divin chauve avec ce centre flottant du pied depuis le coin de la surface de réparation.

3/ FC PESSAC ALOUETTE vs BERGERAC PÉRIGORD FC 2 (Régional 2)

La réserve du FC Bergerac Périgord a tout fait ce week-end : une victoire 4-0 à l’extérieur plus un but sur coup franc direct. Et quel but. Les meilleurs commentateurs vous diront que ce coup franc était pour un gaucher mais à Bergerac, droitier ou gaucher, ça rentre. D’une frappe tendue, le Périgordin trouve le côté ouvert et trompe le portier adverse.

4/ CHOLET FC vs ARC TILLIÈRES FOOTBALL (U17 Coupe de l’Anjou)

À Cholet, on ne prend pas la gagne mais on nettoie les toiles d’araignées. Après une récupération haute, le ballon arrive entrée de surface. Une feinte plus tard, le U17 de Cholet se retrouve en position idéale et décoche une frappe tendue qui se loge dans la lucarne du but adverse.

5/ GJ LUÇON USMTCL vs FOOT ESPOIR 85 NALLIERS (U15 Coupe de Vendée – poule M)

« Passe-là » qu’on entend au début de la vidéo. Et bien, heureusement qu’Albin ne l’a pas faite cette passe. Bien qu’esseulé au départ de l’action, il se retourne à l’aide de sa semelle pour se remettre sur son pied gauche et frapper de 30 mètres. Le ballon, flottant, est hors de portée du gardien et finit au fond des filets.

