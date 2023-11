Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

Si vous avez passé un mauvais week-end, voilà de quoi vous faire débuter cette nouvelle semaine avec le sourire ! Voici la sélection des meilleurs buts amateurs du week-end, proposée par le site qui met en avant le foot amateur et l’application qui capte ses moments les plus marquants.

1/ ECHENON vs NOLAY (Seniors D3)

On commence très fort dans ce top but avec un magnifique coup-franc d’Echenon. Déjà présent dans le récap il y a deux semaines, le club de Côte-d’Or réédite la même performance, encore sur coup de pied arrêté. Cette fois-ci, pas de petit ballon piqué par-dessus la défense, mais plutôt une énorme frappe en pleine lucarne. On retiendra aussi le magnifique plongeon du numéro 12 dans le mur.

2/ ECHENON vs NOLAY (Seniors D3)

On prend les mêmes et on recommence ! Dans un match à six buts (victoire 4-2 d’Echenon), les supporters ont bien investi leur temps, puisque voilà une deuxième réalisation qui intègre la sélection hebdomadaire. Un corner mal repoussé, un ballon mi-hauteur qui traîne devant la défense, une seule solution : le retourné. Go-la-zo !

3/ FORBACH US vs NANCY VANDOEUVRE (Seniors D3)

Nouveau coup-franc pour cette semaine et il est lui aussi somptueux ! Au milieu des feuilles mortes, l’attaquant fait tout le contraire et envoie une frappe puissante qui touche la barre avant de rentrer.

4/ REMERING HARGARTEN vs VALMONT US (Seniors D2)

Attention chef d’œuvre ! Le ballon part dans tous les sens de l’entrejeu, jusqu’à ce que l’attaquant soit trouvé dans l’axe à un peu plus de 30 mètres du but adverse. La suite ? C’est James Rodriguez face à l’Uruguay en 2014. Petit contrôle pied gauche pour lever la balle puis frappe du droit parfaite. Le gardien ne peut rien faire.

5/ MERIGNAC SA vs LA BREDE FC (Seniors R1)

David Trezeguet, sors de ce corps ! La volée du numéro 7 de La Brède est absolument magique et on pourrait la regarder en boucle pendant des heures, tant l’équilibre et la réalisation sont parfaits. Ça ne suffit malheureusement pas, puisque ce derby bordelais tourne finalement en faveur de Mérignac qui s’impose 3 buts à 1. Pour sûr, il aurait aimé que ce soir aussi un but en or.

