Best of des buts amateurs du week-end !

C’est mardi et c’est l’heure de la sélection des meilleurs buts amateurs du week-end, proposée par le site qui met en avant le foot amateur et l’application qui capte ses moments les plus marquants.

1/ ECHENON vs US SAVIGNY CHASSAGNE (Coupe Crédit Agricole)

Echenon, c’est le Brésil ! En tout cas, on aime à penser que ce maillot jaune est tout sauf une coïncidence, à l’image de cette très jolie combinaison sur coup-franc. Tout le monde s’attend à un long centre dans la surface, mais non, la défense est prise à revers par un ballon piqué que l’attaquant reprend superbement de volée alors que le ballon vient de derrière lui. De quoi éclaircir un ciel bien gris.

2/ LAILLY CA vs SANDILLON US (Coupe District Paul Sauvageau)

Un tel but sur un champ de patates, ça vaut son pesant d’or. Entre les carrés de terre et l’ombre des arbres alentours, un rayon de soleil est venu éclairer l’après-midi à Lailly-en-Val. Sur un centre parfait, l’attaquant de l’US Sandillon reprend de volée dos au but et presque derrière lui pour une finition qui fait mouche et laisse le gardien pantois.

3/ NIEDERHERGHEIM FC vs SOULTZ FC 1919 (District 8 Alsace)

La sacoche de la semaine est à mettre au crédit de ce joueur du FC Niederhergheim. Bien servi plein axe par un numéro 13 inspiré, auteur d’un joli dribble pour se libérer de son défenseur, le joueur alsacien décroche une frappe puissante que le gardien ne peut sortir et ça fait but. Un parmi d’autres au cœur de la large victoire 9-0 des siens.

4/ FLEURY 91 FC vs JA DRANCY (Compétition indéterminée)

Un véritable F-E-S-T-I-V-A-L ! Quel but de ce jeune joueur de Fleury qui part du milieu de terrain avant d’envoyer une superbe frappe sous la barre. Contrôle parfait pour s’emmener le ballon, double contact pour éliminer le défenseur, bref coup d’œil pour vérifier la position du gardien avant d’envoyer une frappe imparable et à la trajectoire parfaite. C’est du grand art !

5/ MONTFLANQUIN FC vs GONTAUD US (Départementale 1 ÔSports)

Joga Bonito ! Golazo complet du numéro 7 de Gontaud qui inscrit une reprise de volée de très haut niveau après une belle parade du gardien. Le contrôle de la poitrine est parfait, la frappe est pure et le ballon est dans le petit filet. Terminé, bonsoir. Malheureusement pas suffisant pour s’imposer (défaite 4-2), mais assez pour marquer les esprits.

