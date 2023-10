Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

Votre rendez-vous football amateur hebdomadaire est arrivé. C’est le retour de la sélection des meilleurs buts, proposée par le site qui met en avant le foot amateur et l’application qui capte ses moments les plus marquants (et qui finit d’ailleurs son crowdfunding dans trois jours) !

1/ COBSP ST BRIEUC vs US PERROS LOUANNEC (Régional 3)

Une égalisation en fin de match face au leader de la poule pour commencer. Le gardien est monté sur ce dernier coup franc, mais c’est bien le numéro 8 la star de cette fin de match. Un ballon qui atteint le deuxième poteau, une finition plat du pied impossible à enlever pour le gardien et ça fait but. Effusion de joie collective pour St Brieuc.

2/ SE KERVIGNAC vs LANGUIDIC FC (Régional 3)

Quelle volée ! Un corner repoussé des deux poings par le gardien, et le ballon qui revient beaucoup trop vite… au fond des filets. Reprise de volée sans contrôle du joueur de SE Kervignac depuis le coin de la surface, but ! Golazo.

3/ STADE RUFFECOIS vs CHABANAIS FC (Départemental 3)

Sans élan et sans contrôle, le Stade Ruffecois fait le ménage, avec le supplément nettoyage des filets. La frappe est tellement soudaine et inattendue que le gardien ne peut rien faire. Bravo monsieur !

4/ LA BREDE FC vs SAG CESTAS (U19 Régional 1)

Di Maria ? De Bruyne ? Messi ? Non, cette ouverture émane bien des U19 R1 de la Brède FC ! De son pied gauche, le passeur décisif envoie une offrande millimétrée à son attaquant qui ne se fait pas prier pour conclure en beauté. Un caviar qui vaut presque autant que le but.

5/ FCMR vs FC3M (Départemental 3)

Le meilleur moyen de clôturer un match ? C’est de soigner sa sortie. Alors Mouchamps Rochetrejoux l’a fait avec la manière, d’une reprise de volée extérieure du pied qui vient chercher la lunette. Le gardien ne peut rien faire et le but est somptueux. Second poteau FCMR !

