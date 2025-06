Paris règne sur le sport collectif français

Paris est clinique.

La capitale n’a pas brillé qu’en football cette saison, mais bien dans tout le sport français masculin. Trois titres majeurs en poche : football, handball et, depuis mardi soir, la balle orange avec le Paris Basketball. Une razzia rare, Paris n’ayant plus combiné hand et basket la même année depuis 1954. Ce genre de grand chelem, ils l’avaient déjà réussi deux fois : en 2015 et en 2016.

Des décennies de domination

En 2015 justement, le Stade français avait soulevé le Bouclier de Brennus, complétant un triplé avec les sacres du PSG foot et hand. L’année suivante, rebelote ou presque : cette fois, c’est le Paris Volley qui s’est invité au festin. Petite précision : le Racing 92 aurait pu s’ajouter à la liste, mais comme il est domicilié dans les Hauts-de-Seine, on ne le range pas dans la même case que les clubs parisiens.

Même sans faire carton plein, la capitale a souvent fait parler d’elle avec des doublés bien sentis : basket et volley dans les années 1940 à 1960, rugby et volley au tournant des années 2000, ou plus récemment l’habituel combo foot-hand qu’on retrouve presque chaque année depuis 2013.

La Ville lumière aurait d’ailleurs pu faire un quadruplé cette saison avec le Paris FC en Ligue 2, mais Lorient en a décidé autrement.

