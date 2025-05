Clermont fait un pas vers le maintien

Le Volcan éteint Boulogne.

À la veille du match aller entre Metz et Reims, ce sont Boulogne et Clermont qui se sont affrontés ce mardi soir lors de la première manche de ce barrage pour une place en Ligue 2. Devant leur public, les Boulonnais ont tenu tête aux Auvergnats, mais ont fini par craquer en fin de partie (1-3). Les locaux avaient même ouvert le score, grâce à Théo Epailly. Mais l’USB n’a pas gardé son avantage à la marque bien longtemps puisqu’Ousmane Diop a permis aux Clermontois de recoller moins de dix minutes plus tard, à la demi-heure de jeu. À une dizaine de minutes du coup de sifflet final, c’est le jeune Yoan Koré qui a donné l’avantage aux siens de la tête. Famara Diedhou a ensuite sécurisé la victoire pour le Clermont Foot, qui prend donc une belle option pour le maintien. Match retour dimanche, à Gabriel-Montpied.

⌚️85' – ⚽️LA TETE DE FAMARA POUR LE 3e BUT !!!🔥Quelle passe d'Henri !! 😍 🔴1⃣-3⃣🌋#USBCOCF63 pic.twitter.com/ywHqT1kHdL — Clermont Foot 63 (@ClermontFoot) May 20, 2025

Attention à la remontada boulonnaise.

