Ballon d’or 2023 : Benzema 16e, Griezmann 21e

Il y aura donc deux Français dans le top 20 de ce Ballon d’Or édition 2023. Antoine Griezmann, finaliste de la dernière Coupe du monde et élu meilleur joueur de la saison du côté l’Atlético de Madrid, termine à la 21e position. Karim Benzema est quant à lui seizième pour sa douzième nomination pour ce trophée. Pour rappel, depuis l’an dernier, le Ballon d’or n’est plus décerné sur une année civile, mais sur une saison entière. Pour ce trophée 2023, ce n’est donc pas l’année 2023 qui est considérée, mais la saison 2022-2023.

Ranked at the 16th place for the 2023 Men's Ballon d'Or!@Benzema@ittihad_en@equipedefrance#ballondor pic.twitter.com/3Ssl2k1m6A

— Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023