Balerdi : « Parfois, c'est un peu cruel et lamentable de lire certaines choses »

La grève de la faim n’a pas été digérée.

Souvent pris en grippe par une partie du public marseillais, Leonardo Balerdi a néanmoins retrouvé de la confiance ces dernières semaines, retrouvant notamment une place de titulaire à la place de Chancel Mbemba. Dans un entretien accordé à RMC Sport, le défenseur argentin raconte comment il vit ces critiques : « Au début, c’est vrai que ça me faisait souffrir, et j’ai appris avec le temps à moins lire, à prendre du recul, car au final, tout le monde peut avoir un avis et son opinion, mais parfois, c’est un peu cruel et lamentable de lire certaines choses. Il suffit de lire un commentaire et tu as l’impression d’être le pire joueur ou la pire personne du monde. »

Face au PSG notamment, il avait eu du mal à contenir le duo Mbappé-Messi, et il évoque désormais avec du recul la difficulté d’affronter le septuple vainqueur du Ballon d’or : « C’est particulier, on l’a forcément dans un coin de la tête : la grandeur du joueur, ce qu’il signifie pour moi et les Argentins, le fait que c’est pour nous le numéro 1. Il est possible qu’inconsciemment ça nous fasse quelque chose, mais honnêtement, je vous le garantis à 100 % : j’étais à fond et je voulais gagner ! Et si j’avais dû lui mettre un coup sans faire exprès lors d’une action, je l’aurais fait. Il faut faire abstraction de l’importance qu’il a en Argentine. »

Durant l’entretien, Balerdi est également revenu sur le cauchemar vécu face à Annecy : « C’est sûrement le moment le plus dur, d’autant plus que j’avais cet espoir de remporter cette Coupe de France. Je craignais qu’il se passe ce qui s’est passé : une équipe qui vient au Vélodrome pour disputer le match de sa vie. […] Avec un but évitable sur coup de pied arrêté… Et à la fin ce tir au but. Il a fallu que j’aille frapper, j’étais déterminé, mais c’est comme ça, un tir au but peut se manquer. »

Pas sûr que cela suffise à consoler les supporters marseillais.

