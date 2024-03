Avant Lyon, les ultras du RC Lens ont mis le feu dans un match de D2

Un bon échauffement.

Le RC Lens se déplace à Lyon ce dimanche soir pour affronter un OL revigoré. Comme souvent, les hommes de Franck Haise pourront compter sur leurs fervents supporters. ceux-ci semblent déjà bouillants. Sur leur long trajet (près de 700 kilomètres entre Bollaert et le Groupama Stadium), le groupe des Turbulens Calais a trouvé l’endroit parfait pour une escale : Rolampont. La commune de la Haute-Marne aux 1 500 âmes était effectivement le théâtre d’une rencontre de l’équipe locale contre l’Entente Trois Châteaux comptant pour championnat Départemental 2.

La magie du dep' 😅 Sur la route de Lyon, les @TurbulensCalais ont fait un détour par un match de Départemental 2 à Rolampont (Haute-Marne) pour y mettre un peu d'ambiance. Drapeaux, fumis, chants, c'est peu dire que les joueurs ont été surpris 🔥 #RCLens #OLRCL #Ligue1UberEats pic.twitter.com/X6YJ6XphhJ — Florent Caffery (@flocaffery) March 3, 2024

Malgré la défaite des Rolampontais (1-2), ceux-ci ont eu le droit aux chants, drapeaux et fumigènes des supporters lensois. Sur le but des siens, Jérémy Martin, gardien de Rolampont s’est même offert une bain de foule au cœur du groupe d’ultras. « Ils sont arrivés en minibus. On se demandait ce qui se passait. Ils avaient des drapeaux. Ils étaient une vingtaine et sont venus s’installer juste derrière mon but au moment où l’on a marqué. Grâce à eux, on est connus ! », a savouré le portier amateur dans les colonnes du jhm, média local. Les Lensois ont quand même dû repartir fissa pour ne pas rater le coup d’envoi du match de Ligue 1.

La main courante est peut-être mieux que le parcage lyonnais et ses filets.