Quand Lamine Yamal s’ambiance sur du Jul avant le Clásico

Un choix de circonstances.

Quelques jours après l’élimination du FC Barcelone en demi-finales de la Ligue des champions face à l’Inter, Lamine Yamal et ses coéquipiers doivent se remobiliser dès ce dimanche lors du Clásico pour assurer le titre en Liga. Avant la rencontre, le jeune prodige des Blaugrana a été filmé en train d’écouter « J’oublie tout », un des titres les plus connus du rappeur marseillais Jul. Alors que ses coéquipiers passent dans le silence sans même un sourire, Yamal a débarqué dans le stade de Montjuïc avec une grande enceinte, suivi de près par Raphinha et ses fameuses lunettes de soleil blanches.

Une manière comme une autre de se motiver pour l’ailier de 17 ans, qui n’avait que 6 ans quand ce morceau est sorti. En cas de succès sur leur meilleur ennemi madrilène, qu’ils ont déjà vaincu à trois reprises cette saison, les hommes de Hansi Flick assureraient quasiment la 28e Liga de l’histoire du club.

Une occasion parfaite pour écouter « Tchikita » lors des célébrations.

