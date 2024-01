Avant la CAN, les joueurs de la Gambie font grève et obtiennent une prime

Le groupe C de la Coupe d’Afrique des nations a failli se faire amputer d’une équipe.

Ce mardi, à la veille de leur départ en Côte d’Ivoire pour la CAN, les joueurs de l’équipe de Gambie ont refusé de s’entraîner, réclamant une prime de 38 millions de dalasis (500 000 euros, à la louche) pour l’ensemble du groupe en guise de récompense pour la qualification à la compétition, comme le rapportent les médias locaux et l’AFP. Cette grève a provoqué la colère des supporters qui avaient fait le déplacement pour assister à la séance, et des actes de vandalisme ont eu lieu au stade de l’Indépendance de Bakau. Le chef de l’État, Adama Barrow, s’est invité dans ce dossier et, face au risque de boycott de la CAN, « a donné pour instruction qu’on paie pour qu’on s’en tienne au plan, qui est d’aller en Côte d’Ivoire et faire de notre mieux », a expliqué le ministre des Sports, Bakary Y. Badjie.

Ce dernier a précisé que les joueurs avaient déjà reçu 5000 euros chacun pour leur participation à un stage d’entraînement en Arabie saoudite début janvier, et qu’ils avaient renoncé à une prime de qualification en échange de passeports diplomatiques. Après le versement des 38 millions de dalasis, les « Scorpions » ont décollé direction la Côte d’Ivoire.

Bref, le tournoi débute bien pour Ablie Jallow (Metz), Abdoulie Sanyang (Grenoble) et leurs coéquipiers.

