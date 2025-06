Ibrahima Konaté alerte sur l'état de fatigue des Bleus

Ibou de souffle.

Dans un extrait d’interview diffusé par TF1 en avant-match d’Allemagne-Portugal, Ibrahima Konaté a pris la parole concernant le prochain match opposant l’Espagne et la France lors de la demi-finale de la Ligue des Nations. Le défenseur de Liverpool a notamment évoqué la fatigue qui se faisait ressentir chez certains joueurs. « Franchement, je sais qu’il y a un peu de fatigue qui s’accumule avec la fin de la saison, avoue l’un des vice-capitaines. Certains joueurs doivent penser à la Coupe du monde des clubs, d’autres sont sur leur nuage après avoir remporté la Ligue des champions et certains l’ont perdue et sont un peu… dépités. Donc c’est un mélange de différents sentiments. »

Un nombre de matchs déjà élevés pour de nombreux Bleus

Pour de nombreux joueurs, la barre des 50 matchs a déjà été dépassée cette saison. Et ce n’est pas près de s’arrêter… À l’image d’un Ousmane Dembélé, qui compte déjà 55 rencontres et qui doit encore jouer la Ligue des nations et la Coupe du monde des clubs ou d’un Mbappé qui a participé à 60 matches toutes compétitions confondues.

Le record de 73 matchs de l’expérimenté Pedri va finir par tomber à ce rythme.

