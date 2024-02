Aurélien Tchouaméni affiche son soutien à Alberth Elis

Croisons les doigts.

Au sortir de la victoire du Real Madrid ce dimanche soir face au Séville FC (1-0), le milieu de terrain formé à Bordeaux Aurélien Tchouaméni a affiché tout son soutien à Alberth Elis et ses proches dans un message posté sur ses réseaux sociaux : « Reconnaissants de pouvoir faire ce que nous aimons le plus. Toutes nos pensées pour toi Alberth, pour ta famille et les @girondins. »

Le joueur des Girondins de Bordeaux, placé dans un coma artificiel après avoir reçu un choc à la tête samedi​ dernier lors de la rencontre face à Guingamp, a été opéré de la boîte crânienne. Le monde du football français espère que les prochaines nouvelles concernant l’ailier hondurien, qui se trouve en salle de réveil au CHU de Bordeaux, seront rassurantes.

Le club au scapulaire reste au chevet de son joueur.