Aulas : « Quand j’ai accepté un nouvel investisseur, c’était pour qu’il fasse beaucoup mieux que moi »

JMA arrive à parler encore plus de l’OL que quand il en était président, et ça c’est fort.

Accusé d’avoir saisi les comptes de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas s’en est expliqué auprès de l’Équipe. L’ancien dirigeant des Gones détaille l’accord le liant à John Textor indiquant que l’Américain devait lui verser 14,8 millions d’euros courant août et que, ne voyant pas l’argent arriver, JMA a voulu s’assurer« que l’argent était sur les comptes » en saisissant le tribunal de commerce. « John Textor m’a envoyé un mot, une fois cette somme bloquée, pour me demander de débloquer ces comptes, et cela a été fait le soir même », confesse ensuite Aulas.

Une fois ce sujet éludé, l’homme d’affaires de 74 balais s’attaque au repreneur de l’OL : « Quand j’ai accepté un nouvel investisseur, c’était pour qu’il fasse beaucoup mieux que moi. Il m’avait dit qu’il aurait des fonds propres, qu’il n’y aurait pas d’emprunt, et j’attendais, moi aussi, un recrutement du tonnerre. C’est terrible pour moi, je souffre de voir l’OL comme ça, et je ne vais pas contre l’OL, contre le club, mais contre l’investisseur choisi par Pathé et IDG, qui devait investir des centaines de millions d’euros. C’est pour cela que j’ai accepté de m’en aller. » Il en profite même pour glisser un petit tacle à Textor au sujet du montage réalisé pour finaliser l’arrivée d’Ernest Nuamah : « Quand je vois que pour recruter un joueur au Danemark, il faut passer par un club belge (Molenbeek, NDLR), je suis inquiet. »

Ça ne change pas grand chose au problème mais, au moins, c’est plus clair que sur les réseaux sociaux.