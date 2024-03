Au Brésil, un garçon de six ans se fait huer par des parents

Montrer l’exemple, qu’ils disaient.

Lucas Rodovalho a six ans et joue gardien. Il adore le foot. En tout cas, il adorait ça, jusqu’à ce qu’il prenne un but lors d’un match de l’école de football d’Uberlândia et que des parents se mettent à le huer, rapporte Globo. « Il a fait une erreur en jouant et il a été hué par les PARENTS. Oui, les parents !!! C’est triste, non !? Ces gens, qui sont aussi père et mère, devraient faire preuve au moins d’un peu d’empathie », a déploré sa mère Livya sur Instagram.

L’histoire a ému le pays, et le petit garçon a reçu de nombreux messages de soutien. Plusieurs joueurs professionnels lui ont envoyé des vidéos, parmi lesquels Weverton, portier de Palmeiras, et l’ancien international brésilien Luís Fabiano, qui l’ont appelé à « ne laisser personne gâcher son rêve ».

Un peu de réconfort dans ce monde de brutes.

