Arsène Wenger s’enflamme pour Arsenal

Qu’en pensez-vous, Arsène ?

Ce dimanche, Arsène Wenger était présent en tant qu’invité sur la route de la quinzième étape du Tour de France, entre Les Gets et Le Bettex. Eurosport Grande-Bretagne s’est aperçu de sa présence et n’a pu s’empêcher d’aller lui poser quelques questions sur Arsenal. Si les Gunners, longtemps en tête, ont fini par déposer les armes face à Manchester City en 2022-23, leur ancien entraîneur emblématique (1996-2018) est formel : le club londonien décrochera bientôt le titre. « Je crois que nous allons gagner le championnat, c’est aussi simple que cela. J’ai moins de doutes pour Arsenal que pour le cyclisme aujourd’hui », s’est amusé l’Alsacien.

We caught up with legendary manager Arsene Wenger at the Tour de France to chat cycling, Declan Rice and Arsenal's chances in the Premier League this season 🎙 pic.twitter.com/EDpN2kfkSI

— Eurosport (@eurosport) July 16, 2023