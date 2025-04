Luis Enrique reste flou sur l’état physique d’Ousmane Dembélé après sa sortie

Même pas peur.

Il a parfaitement lancé le Paris Saint-Germain sur la pelouse d’Arsenal en marquant l’unique but de la rencontre dès la 4e minute et confirmé qu’il était l’homme fort de ce PSG, qui ne peut décidément plus se passer d’Ousmane Dembélé. Enfin, espérons.

Une douleur aux ischio-jambiers ?

L’international français a quitté le terrain à la 70e minute de jeu, laissant sa place à Bradley Barcola après avoir baissé ses chaussettes et laissé deviner une douleur aux ischio-jambiers. Dembouz ne s’est pas arrêté sur le banc, filant directement aux vestiaires en compagnie d’une partie du staff médical.

Au micro de Canal+, Luis Enrique est resté flou sur l’état physique de son joueur à huit jours de la demi-finale retour au Parc des Princes. Le technicien espagnol n’a pas encore voulu se prononcer sur sa présence ou non la semaine prochaine : « Le PSG est meilleur avec Dembélé, mais, comme on le répète depuis le début de saison, Paris est une équipe ! » Selon les informations de la chaîne cryptée, l’entourage du buteur se voulait rassurant concernant son poulain.

En voilà déjà un qu’on ne verra pas à la Meinau samedi.

Les notes du PSG