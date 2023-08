Arsenal-Nottingham Forest retardé

Début de saison en fanfare pour les Gunners.

Au lendemain de la démonstration de Manchester City à Burnley (0-3), Arsenal lance également sa saison de Premier League ce samedi, devant son public face à Nottingham Forest. Une rencontre initialement prévue à 13 heures 30 heure française, mais d’ores et déjà retardée d’une demi-heure. En cause, un problème d’accès au stade au niveau des tourniquets pour les milliers de spectateurs venus à l’Emirates Stadium, alors que le système de billetterie a évolué pour cette nouvelle saison.

UPDATE: This afternoon's game with Nottingham Forest will now kick off at 1pm (UK), due to a delay at the turnstiles.

— Arsenal (@Arsenal) August 12, 2023